Wielka awaria na śląskiej kolei. "Mocno ograniczony ruch pociągów"
Pęknięcie liny nośnej sieci trakcyjnej doprowadziło do odwołania bądź opóźnienia pociągów Kolei Śląskich. Składy nie zatrzymują się na katowickiej głównej stacji. Niemożliwe jest również kursowanie między Katowicami i Tychami. "Zarządca infrastruktury kolejowej pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii" - przekazano w komunikacie.
W skrócie
- Poważna awaria trakcji kolejowej w Katowicach sparaliżowała ruch pociągów na Śląsku.
- Odwołano kilka połączeń na kluczowych trasach i wprowadzono autobusy zastępcze między Oświęcimiem a Mysłowicami.
- Podróżni mierzą się z opóźnieniami, a bilety Kolei Śląskich są honorowane w komunikacji miejskiej.
Koleje Śląskie wydały w piątek nad ranem komunikat, ostrzegając podróżnych przed opóźnieniami w kursowaniu pociągów.
Powodem zmian w rozkładach jazdy jest pęknięcie liny nośnej sieci trakcyjnej nad rozjazdem w stacji Katowice. Do zdarzenia doszło po godz. 1 w nocy.
Awaria doprowadziła do odwołania trzech pociągów na trasach: Katowice-Żywiec, Katowice-Chałupki oraz Oświęcim-Mysłowice. Odwołano również połączenia powrotne.
Między Oświęcimiem i Mysłowicami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową - informują Koleje Śląskie.
Z kolei zaplanowany na godz. 4:52 pociąg między Katowicami i Krakowem odjechał opóźniony ze stacji Katowice Zawodzie.
Śląskie. Poważna awaria na kolei. Odwołane pociągi i opóźnienia
Pęknięcie liny nośnej sieci trakcyjnej sparaliżowało również ruch między Katowicami i Tychami. Przejazd pociągów jest tam niemożliwy.
"Wszystkie pociągi z południa województwa będą kończyły bieg w Tychach lub Katowicach Ligocie" - podano w komunikacie.
Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w autobusach i tramwajach, honorowane są bilety Kolei Śląskich.
Przewoźnik przekazał, że opóźnienia mogą wystąpić również na innych trasach w woj. śląskim. "Zarządca infrastruktury kolejowej pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii" - zaznaczono.