W skrócie Poważna awaria trakcji kolejowej w Katowicach sparaliżowała ruch pociągów na Śląsku.

Odwołano kilka połączeń na kluczowych trasach i wprowadzono autobusy zastępcze między Oświęcimiem a Mysłowicami.

Podróżni mierzą się z opóźnieniami, a bilety Kolei Śląskich są honorowane w komunikacji miejskiej.

Koleje Śląskie wydały w piątek nad ranem komunikat, ostrzegając podróżnych przed opóźnieniami w kursowaniu pociągów.

Powodem zmian w rozkładach jazdy jest pęknięcie liny nośnej sieci trakcyjnej nad rozjazdem w stacji Katowice. Do zdarzenia doszło po godz. 1 w nocy.

Awaria doprowadziła do odwołania trzech pociągów na trasach: Katowice-Żywiec, Katowice-Chałupki oraz Oświęcim-Mysłowice. Odwołano również połączenia powrotne.

Między Oświęcimiem i Mysłowicami uruchomiono zastępczą komunikację autobusową - informują Koleje Śląskie.

Z kolei zaplanowany na godz. 4:52 pociąg między Katowicami i Krakowem odjechał opóźniony ze stacji Katowice Zawodzie.

Śląskie. Poważna awaria na kolei. Odwołane pociągi i opóźnienia

Pęknięcie liny nośnej sieci trakcyjnej sparaliżowało również ruch między Katowicami i Tychami. Przejazd pociągów jest tam niemożliwy.

"Wszystkie pociągi z południa województwa będą kończyły bieg w Tychach lub Katowicach Ligocie" - podano w komunikacie.

Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w autobusach i tramwajach, honorowane są bilety Kolei Śląskich.

Przewoźnik przekazał, że opóźnienia mogą wystąpić również na innych trasach w woj. śląskim. "Zarządca infrastruktury kolejowej pracuje nad jak najszybszym usunięciem awarii" - zaznaczono.

