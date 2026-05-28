W skrócie Na autostradzie A1 w województwie śląskim zabezpieczono 14,5 tony tytoniu bez akcyzy o wartości przekraczającej 15 mln zł.

Ładunek przewożono ciężarówką, a dokumentacja przewozowa wskazywała, że były to odpady tytoniowe transportowane z Włoch na Litwę.

Dalsze czynności prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pojazd ciężarowy, przewożący wyroby tytoniowe bez akcyzy, został wytypowany do kontroli na podstawie wcześniej uzyskanych informacji. Policjanci przeprowadzili swoje działania wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

Jak informuje CBŚP, do zatrzymania pojazdu doszło na jednym z Miejsc Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1. Za kierownicą ciężarówki siedział 34-letni obywatel Białorusi.

Śląskie. Wielka akcja CBŚP na autostradzie A1

"Już podczas wstępnych czynności funkcjonariusze ujawnili w naczepie palety z kartonowymi pudłami posiadającymi obcojęzyczne oznaczenia, w tym odnoszące się do tytoniu. Na podłodze naczepy znajdował się również rozsypany tytoń oraz pył tytoniowy" - czytamy w komunikacie służb.

W trakcie kontroli policjanci ujawnili i zabezpieczyli 14,5 tony tytoniu bez wymaganych polskich znaków akcyzy o wartości przekraczającej 15 mln zł. Służby ustaliły, że w dokumentacji przewozowej nielegalny towar figurował jako "tobacco waste" (pl. odpady tytoniowe). Dokumenty wskazywały, że transport odbywał się z Włoch na Litwę.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności są prowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Policja przypomina, że za nielegalny przemyt tytoniu grozi kara grzywny, pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

"Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i prowadzi do wielomilionowych strat budżetowych wynikających z uszczupleń podatkowych i akcyzowych. Tego rodzaju proceder sprzyja działalności zorganizowanych grup przestępczych, zakłóca uczciwą konkurencję na rynku oraz naraża konsumentów na kontakt z wyrobami niewiadomego pochodzenia" - podsumowuje CBŚP.





"Skandaliczna decyzja". Poseł PiS o decyzji Zełenskiego - nadanie jednostce im. "Bohaterów UPA" Polsat News Polsat News