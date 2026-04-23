Wiedział, że robił źle. W mieszkaniu przetrzymywał chronione ptaki

Alicja Krause

Na 18 egzotycznych ptaków objętych ścisłą ochroną natrafili policjanci w jednym z mieszkań na terenie powiatu gliwickiego. Jego właściciel wbrew obowiązującym przepisom wszedł w posiadanie m.in. szczygła, czyżyka czerwonego czy makolągwy.

Dwa jasnożółte kanarki i jeden brązowo-żółty w metalowych klatkach w nielegalnej hodowli w powiecie gliwickim
Nielegalna hodowla egzotycznych ptaków w powiecie gliwickim

W skrócie

  • Policjanci ujawnili w mieszkaniu na terenie powiatu gliwickiego 18 egzotycznych ptaków objętych ścisłą ochroną oraz urządzenia służące do ich odłowu.
  • Właściciel mieszkania przyznał się do prowadzenia hodowli egzotycznych ptaków i dobrowolnie wydał zwierzęta policjantom. Mimo to zwierzęta pozostają w miejscu dotychczasowego bytowania.
  • W sprawie wszczęto postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, a dalszy los ptaków zostanie rozstrzygnięty przez sąd.
O sprawie policjanci z Gliwic poinformowali w czwartek, wskazując, że w jednym z mieszkań na terenie powiatu gliwickiego ujawniono 18 egzotycznych ptaków, objętych ścisłą ochroną. Dodatkowo zabezpieczone zostały urządzenia służące do ich odłowu.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że właściciel mieszkania samodzielnie odławiał dziko żyjące ptaki, a następnie przetrzymywał je i rozmnażał w warunkach domowych.

Odławiał ptaki objęte ochroną. Nielegalna hodowla w mieszkaniu

Podczas interwencji mężczyzna przyznał, że prowadzi hodowlę ptaków egzotycznych. Był świadomy tego, że odłowił także ptaki objęte ochroną gatunkową. W trakcie prowadzonych czynności dobrowolnie wydał zwierzęta policjantom.

W nielegalnej hodowli znajdowały się m.in. szczygieł, kulczyk, makolągwa oraz czyżyk czerwony. O dalszym losie ptaków zadecyduje sąd, natomiast - jak wskazali policjanci - do czasu rozstrzygnięcia sprawy pozostaną one w miejscu dotychczasowego bytowania.

O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby. W sprawie wszczęte zostało postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt.

