Widziała "płonące dziecko". 13-latek z ciężkimi poparzeniami

​Poparzone twarz, klatkę piersiową i ręce ma 13-latek, który najpewniej nieuważnie obchodził się ze żrącą substancją. Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem w gminie Wilkowice koło Bielska-Białej. Chłopca do szpitala zabrał go śmigłowiec LPR.

Zdjęcie Po poparzonego 13-latka przyleciało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Wojciech Stróżyk / Reporter