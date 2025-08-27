W skrócie 27-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję po serii przestępstw na terenie Częstochowy.

Podczas interwencji był agresywny, znieważał i atakował funkcjonariuszy oraz uszkodził radiowóz.

Otrzymał siedem zarzutów i został wydalony z Polski decyzją administracyjną.

Policja poinformowała o zatrzymaniu 27-latka, który dopuścił się szeregu przestępstw w rejonie ulicy Armii Krajowej w Częstochowie.

Agresywny mężczyzna dobijał się do drzwi jednego z mieszkań. Według ustaleń funkcjonariuszy jego celem mogła być kradzież roweru.

Funkcjonariusze, którzy przybył na miejsce, zauważył "silnie pobudzonego mężczyznę" w korytarzu budynku. Na widok policjantów zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu został obezwładniony dzięki wsparciu patrolu dzielnicowych.

Podczas interwencji 27-latek stawiał opór i nie stosował się do poleceń mundurowych.

Kilkukrotnie znieważył policjantów, plując na mundur, naruszył ich nietykalność cielesną oraz uszkodził policyjny radiowóz.

"Na takie zachowanie 27- latka, reakcja mundurowych mogła być tylko jedna - został obezwładniony i zatrzymany" - przekazano w komunikacie.

Zatrzymany spędził noc w areszcie, po czym usłyszał siedem zarzutów, w tym: znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności, uszkodzenie mienia, usiłowanie kradzieży roweru oraz posiadanie narkotyków.

Po wykonaniu niezbędnych czynności obywatel Ukrainy, został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i zgodnie z decyzją administracyjną wydalony z Polski.

