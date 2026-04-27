Ukradł samochód i porzucił go na torach. W auto wjechał pociąg

Dorota Hilger

27-latek ukradł samochód, siłą wyrzucając z niego kierującą, uciekł z miejsca zdarzenia, a następnie, próbując przejechać przez tory kolejowe poza przejazdem, utknął - relacjonują policjanci z Mikołowa. To nie koniec tej historii - mężczyzna porzucił pojazd, w który następnie uderzył pociąg. Tragedii udało się uniknąć tylko dzięki czujności maszynisty. Sprawca znalazł się już w rękach policji.

Skutki zderzenia pociągu z samochodem osobowym w Łaziskach Górnych.
Skutki zderzenia pociągu z samochodem osobowym w Łaziskach Górnych.

W skrócie

  • W Mikołowie doszło do zderzenia pociągu z samochodem VW Polo, który został porzucony na torowisku.
  • Samochód został wcześniej skradziony po tym, jak 27-latek siłą wyciągnął kierującą z pojazdu i odjechał, a następnie porzucił auto na torach w Łaziskach Górnych.
  • Sprawca został zatrzymany tuż przed północą w Tychach w wyniku szeroko zakrojonych poszukiwań policji.
Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, w niedzielę ok. 16 doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym. 

"Samochód marki VW Polo został prawdopodobnie porzucony na torowisku (w chwili zderzenia nikogo nie było w środku), a kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Pociągiem Kolei Śląskich podróżowało około 110 osób, na szczęście nikomu nic się nie stało" - czytamy.

Mikołów. Skradzione auto stało na torach. Wjechał w nie pociąg

Jak wyjaśnili funkcjonariusze, bezpośrednio po wypadku pociąg był w na tyle dobrym stanie, że maszynista zdecydował o kontynuowaniu podróży. Udało mu się dojechać do pobliskiej stacji w Łaziskach Górnych, gdzie pasażerom zapewniono komunikację zastępczą.

Na miejsce wezwane zostały odpowiednie służby - pięć pojazdów PSP oraz OSP w sile 18 strażaków. Ustaleniami szczegółów zdarzenia zajęła się policja. Szybko okazało się, że pozostawiony na torach samochód został ukradziony na krótko przed zderzeniem.

Zobacz również:

Indonezja. Zderzenie pociągów pod Dżakartą. Są doniesienia o rannych
Świat

Pociągi zderzyły się w Indonezji. Z wagonu prawie nic nie zostało

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Jak opisywali mundurowi, kobieta prowadząca Volkswagena Polo na ul. Rybnickiej w Mikołowie musiała gwałtownie się zatrzymać, gdy na drogę wszedł nieznany jej mężczyzna. Chwilę później otworzył on drzwi i siłą wyciągnął kierującą z auta.

Łaziska Górne. 27-latek ukradł samochód i utknął na torach kolejowych

Mimo że świadkowie próbowali pomóc kobiecie, napastnik zdołał odjechać skradzionym samochodem. Mężczyzna dojechał nim do Łazisk Górnych, gdzie skręcił w ślepą uliczkę kończącą się torami kolejowymi.

"Próbując przejechać przez torowisko w miejscu do tego nieprzystosowanym, utknął na wysokich szynach. Nie mogąc kontynuować dalszej jazdy, opuścił pojazd. W pozostawionego na torowisku Volkswagena uderzył nadjeżdżający pociąg" - relacjonowali funkcjonariusze.

W poszukiwania sprawcy, poza mundurowymi z Mikołowa, włączyli się również policjanci z Katowic, Tychów i Bielska-Białej. W akcji policjanci wykorzystali m.in. drona z kamerą termowizyjną.

"Trop za mężczyzną podjęły policyjne psy. Sprawca oddalał się szybko w kierunku Tychów. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę poszukiwaniom, tuż przed północą kryminalni z Mikołowa namierzyli i zatrzymali mężczyznę w Tychach" - relacjonowała mikołowska policja. Zatrzymany to 27-latek z powiatu cieszyńskiego.

Zobacz również:

14 zastępów straży pożarnej gasi rozległy pożar traw pod Oświęcimiem
Małopolskie

Rozległy pożar traw pod Oświęcimiem. Ogień tuż przy przejeżdżających pociągach

Alicja Krause
Maciej Olanicki
Alicja Krause, Maciej Olanicki
Problemy w ochronie zdrowia. Trela w ''Graffiti'': Struktura i obsada Ministerstwa Zdrowia to autorski pomysł Donalda TuskaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze