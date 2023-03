Kobietom odbierane jest prawo do bezpiecznego życia

- Przyjeżdżam z głęboką wiarą, że można to zmienić - mówił.

- Bezwzględnie musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by Polska wróciła na szlak wydobywania się z tych mroków średniowiecza - dodał.

Dodał, że absolutnie kluczowa jest "kwestia przemocy", a kobietom odbierane jest prawo do bezpiecznego życia. Wymienił tu m.in. in vitro, wychowanie seksualne w szkole, dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych, środki antykoncepcyjne, prawo do legalnej bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia.

- Mówimy w jakimś sensie o przemocy ze strony tych, którzy uważają - tylko dlatego, że jeden nosi mundur, drugi togę prokuratora, trzeci sutannę i są to prawie bez wyjątku zawsze faceci - że mają po to władzę, a więc dlatego mogą używać przemocy, dosłownej lub prawnej, ustrojowej, aby kobietom odebrać prawa przede wszystkim do bezpiecznego życia - powiedział szef PO, wspominając także o Konwencji Stambulskiej i definicji gwałtu.



- Bardzo chciałbym, żeby w Polsce ludzie mogli decydować o swoim losie samodzielnie, bez narzuconego przymusu i mam nadzieję, że za kilka miesięcy to osiągniemy - powiedział, dodając, że to istota demokracji i politycznej wolności.

- Wolna Polska, wolne Polki i wolni Polacy, to muszą być ludzie, którzy o swoim życiu, także w tym wymiarze najbardziej intymnym albo rodzinnym, decydują o sobie sami. Nikt nie ma prawa narzucać sposobu życia, nikt nie ma prawa narzucać modelu rodzinnego wyłącznie pod kątem własnych wyobrażeń - powiedział polityk.



- Tak jak nikt nie ma prawa definiować, że innych relacji nie ma - dodał.



Lider PO: Sprawy kobiet będą dla mnie priorytetem

- Kwestia pigułki "dzień po". Dlaczego jakaś partia ma decydować, w jaki sposób my chcemy planować swoje życie? Przecież antykoncepcja to nie jest kwestia aksjologii, to jest możliwość wyboru podobnie jak kwestia leczenia - mówił, przywołując także prawo do legalnej aborcji. Przypomniał, że to kobiety są "podmiotem podejmującym decyzje", a nie "prokurator, czy lider jakiejś partii i ksiądz".



- To niebywałe, że wysokość zarobków zależy od płci osoby wynagradzanej - mówił lider PO, wspominając o projektach dotyczących wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym. - Sprawy kobiet będą dla mnie priorytetem - powiedział Przewodniczący PO w Pszczynie. - Mówiąc o prawach kobiet, będziemy mówili o zupełnie elementarnych prawach człowieka - dodał.

- Jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, że kiedy kobieta idzie do nowej pracy, to jakby z definicji musi się spodziewać, że będzie zarabiała mniej na tym samym stanowisku, gdzie jest mężczyzna - powiedział. - To jest tak głęboko zakorzenione, że bardzo często same kobiety z góry zakładają, że tak ma być, albo, że nie ma szansy, żeby to się zmieniło i są jakby wycofane wtedy, kiedy się negocjuje warunki płacy - powiedział.

Oni boja się kobiet. Lęk przekształcają w agresję

- Oni boją się kobiet i natychmiast przekształcają ten lęk, strach w agresję, albo w pogardę, albo nawet wprost w przepisy i działania, które mają kobiecie wskazać jej miejsce. Takie jakie oni sobie wyobrażają, że powinno jej przynależeć - mówił Tusk.

Deklarował, że "traktuje to wszystko bardzo serio", a sprawy, o których mówił "to nie tylko czysta polityka, żeby zdobyć jakieś głosy".

- Trudno żyć w rzeczywistości, w której łamie się tak podstawowe prawa - dodał.