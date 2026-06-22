Tragiczny wypadek w kopalni na Śląsku. Nie żyje górnik
W kopalni węgla kamiennego Murcki-Staszic w Katowicach doszło do wypadku - poinformowała Polska Grupa Górnicza. 45-letni górnik został przygnieciony bryłą kamienia. Życia mężczyzny nie udało się uratować.
W skrócie
- W kopalni Murcki-Staszic w Katowicach 45-letni górnik zginął przygnieciony bryłą kamienia.
- Do wypadku doszło podczas prac przy wierceniu otworów strzałowych w chodniku odstawczym.
- Był to trzeci śmiertelny wypadek w tym roku w kopalniach węgla kamiennego i piąty ogółem w górnictwie w Polsce.
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Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 19 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach. Zakład należy do Polskiej Grupy Górniczej.
Katowice: Wypadek w kopalni Murcki-Staszic. Nie żyje górnik
"Smutne informacje płyną do nas z kopalni Murcki-Staszic. O godzinie 18.39 45-letni górnik pracujący w przodku chodnika odstawczego przy wierceniu otworów strzałowych został przygnieciony bryłą kamienia. Niestety, mimo udzielonej pomocy o godz. 19.19 lekarz stwierdził zgon" - przekazano na profilu PGG na Facebooku.
"Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną zmarłego" - dodano.
To kolejny wypadek w kopalni węgla kamiennego
Poniedziałkowy wypadek był trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie - do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych.
W 2025 r. w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego.