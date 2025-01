Tragiczne doniesienia po wybuchu w kopalni. Zmarł drugi z górników

- Był to jeden z najbardziej poszkodowanych pacjentów, od początku przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej . Miał oparzone 80 proc. powierzchni ciała, w tym 60 proc. trzeciego stopnia, a także drogi oddechowe - powiedział PAP rzecznik placówki Wojciech Smętek.

Wybuch w kopalni Knurów-Szczygłowice. 16 górników poszkodowanych

Do zdarzenia w kopalni Knurów-Szczygłowice doszło w środę. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się ściany wydobywczej, co wywołało wybuch.