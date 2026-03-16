W skrócie 25-letni mężczyzna zabił swojego 61-letniego ojca i sam powiadomił o tym służby. Do tragedii doszło w Sosnowcu.

Motywem zbrodni był narastający konflikt rodzinny, a w przeszłości zarówno sprawca, jak i ofiara byli objęci postępowaniami karnymi.

Podejrzany został aresztowany na trzy miesiące, przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Sąd aresztował 25-latka, który w jednym z domów w Sosnowcu zabił swojego 61-letniego ojca. W miniony weekend mężczyzna sam powiadomił służby o popełnionej zbrodni - podała w poniedziałek policja.

Ofiara miała kilkadziesiąt ran zadanych nożem, wszystko wskazuje na to, że tłem zbrodni był konflikt rodzinny - wynika z informacji prokuratury.

Sosnowiec. Ojciec zginął z ręki 25-letniego syna

Podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu poinformowała, że dyżurny policji dostał zgłoszenie o przestępstwie w sobotę przed godziną 10. - Osobą zgłaszającą był 25-letni mężczyzna, który poinformował, że zabił swojego 61-letniego ojca - dodała policjantka.

Na miejsce skierowani zostali policjanci oraz służby ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzili, że w domu jest ciało 61-latka. Policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora zatrzymali 25-latka, zabezpieczali ślady i dowody, które będą kluczowe dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności przestępstwa.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, że podejrzany Patryk M. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. W niedzielę sosnowiecki sąd uwzględnił wniosek prokuratury o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Może mu grozić dożywocie.

Zabójstwo w Sosnowcu. Konflikt rodzinny zakończony zbrodnią

W domu, w którym doszło do zabójstwa, śledczy zabezpieczyli narzędzie zbrodni - nóż, którym sprawca zadał ofierze kilkadziesiąt ciosów. Sekcja zwłok ma zostać przeprowadzona w najbliższych dniach. - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że motywem zbrodni był narastający przez lata konflikt z ojcem - powiedział prok. Kilian.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji ustalonych w czasie śledztwa, rodzina była w przeszłości objęta procedurą Niebieskiej Karty. Zarówno 25-latek, jak i jego ojciec przewijali się w postępowaniach karnych i kierowano przeciwko nim akty oskarżenia. Ojciec odpowiadał za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a syn za jazdę po alkoholu i zniszczenie mienia.

