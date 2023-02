Tragedia w kopalni Mysłowice-Wesoła. Nie żyje górnik

We wtorek, 31 stycznia o godzinie 11:14 w kopalni KWK Mysłowice-Wesoła, należącej do Polskiej Grupy Górniczej na 665 poziomie doszło do wypadku. Jak przekazał portal netTG.pl, pracownik firmy zewnętrznej podczas wymiany siatki został przysypany przez skały stropowe.



40-latkowi natychmiast została udzielona pomoc, następnie górnik został przetransportowany na powierzchnię. Zgon został stwierdzony przez lekarza, który przybył na miejsce zdarzenia po godzinie 12.



Drugi śmiertelny wypadek w kopalni w 2023 roku

Jest to drugi śmiertelny wypadek, do którego doszło w 2023 roku w kopalni. Pierwszy miał miejsce 7 stycznia na terenie kopalni Bogdanka.

- Podczas wykonywania prac związanych z obsługą kolejki, na poziomie 990 m, śmierć poniósł 36-letni pracownik Spółki. Obecnie na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, których zadaniem będzie ustalenie szczegółowych przyczyn oraz przebiegu tego zdarzenia - powiadomiła LW "Bogdanka".

Łącznie w 2022 roku w polskim górnictwie doszło do 30 śmiertelnych wypadków. Rok wcześniej było ich 13.