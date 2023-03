Sprawą Rafała T. od początku zajmują się dziennikarze "Dziennika Zachodniego". Kilka tygodni temu informowali oni o możliwym wyprowadzeniu przez T. kilku milionów złotych z kont firmy oraz ucieczce.

Media: Rafał T. uciekł z pieniędzmi

Afera związana z firmą z Jejkowic pod Rybnikiem ma swój początek w styczniu tego roku. Jak przekazano, na lodzie zostały firmy, dla których firma Rafała T. realizowała budowy i inwestycje, w tym spółka Pamira, która buduje hotel w Rybniku-Stodołach. Pamira miała wypłacić firmie ponad 6 milionów złotych m.in. za prace, które dopiero miały zostać wykonane. Gdy okazało się, że Rafal T. zniknął z pieniędzmi, jego pracownicy mieli zostać usunięci z budowy, a spółka złożyła w sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Jednak, co potwierdzają służby, nie było to jedyne zawiadomienie w sprawie tej firmy. Osobne miała zgłosić żona właściciela - Wiesława T., która również była zatrudniona w firmie męża. Co więcej, jak ustalono, kobieta miała wcześniej na policję zgłosić zaginięcie męża. Jak czytamy, "mężczyzna został namierzony przez policję, ale oświadczył, że nie zaginął, ale nie życzy sobie kontaktu z rodziną".

"Żona mężczyzny złożyła do prokuratury zawiadomienie o wyprowadzeniu ze spółki pieniędzy. Z kolei firma Pamira złożyła zawiadomienie o przywłaszczeniu pieniędzy, bo te pieniądze spółka na konto przelała, a one - zdaniem zgłaszającego - nie zostały przekazane dalej do podwykonawców" - przekazała w rozmowie z gazetą Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca Prokuratora Rejonowego w Rybniku.

Rybnik. Media: Żona podejrzanego popełniła samobójstwo

Wiesława T., jak ustalili dziennikarze gazety, pracowała jako komandytariusz w firmie męża. To właśnie do niej w pierwszej kolejności mieli zgłaszać się przedsiębiorcy poszkodowani przez Rafała T.

W ostatnich dniach, jak informuje "Dziennik Zachodni", kobieta miała popełnić samobójstwo . "Doszło do zgonu 49-latki. Na miejscu obecny był prokurator, który wykluczył udział osób trzecich" - przekazała w rozmowie z gazetą asp. Bogusława Kobeszko, oficer prasowa KMP w Rybniku.

"Okoliczność dotycząca podejrzenia samobójczej śmierci Wiesławy T. jest tutejszej prokuraturze znana. Natomiast zasadnicze postępowanie w tym zakresie prowadziła właściwa Prokuratura Rejonowa" - dodaje Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Prokuratura podkreśla przy tym, że ze względu na charakter sprawy nie udziela na tym etapie żadnych informacji dotyczących śledztwa.

Media: Drugie samobójstwo

"Dziennik Zachodni" dodaje, że to kolejna tragedia związana z aferą Rafała T. oraz jego firmą. W okresie świąt Bożego Narodzenia w jednym z hoteli na Śląsku samobójstwo miała popełnić 30-latka, która w firmie T. pracowała jako księgowa.

Gazeta zaznacza, że prokuratura również w tej sprawie nie informuje o toczącym się postępowaniu. Nie wiadomo też, czy zlecono ponowne ustalenie miejsca pobytu przedsiębiorcy.

Zdjęcie Gdzie szukać pomocy? / materiały prasowe