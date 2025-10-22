W skrócie Pracownik Huty Częstochowa wpadł do kadzi używanej do przetapiania stali, gdzie temperatura przekraczała 1000°C.

Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w celu ustalenia przyczyn i okoliczności tragedii, a załoga huty została objęta pomocą psychologiczną.

Trwają także analizy dotyczące przestrzegania zasad BHP w zakładzie, który niedawno wznowił działalność po dłuższej przerwie.

- Po godz. 9 na terenie jednej z firm w Częstochowie odkryto ciało 37-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że wpadł do kadzi z płynną stalą - przekazała oficer prasowa lokalnej komendy.

Na etapie późniejszych oględzin miejsca zdarzenia stwierdzono, że zbiornik w chwili wypadku był opróżniony. Wiadomo jednak, że temperatura w nim osiągała wartość zagrażającą życiu. Temperatura w takiej kadzi może osiągać ponad 1000 st. C.

Huta Częstochowa. Śmierć 37-latka w pracy

- Będziemy wyjaśniać, w jaki sposób doszło do tej tragedii. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Zabezpieczamy wszystkie ślady, zbieramy materiał dowodowy, dlatego na razie te informacje są podstawowe - poinformowała w rozmowie z Interią podkom. Poznańska.

Aktualnie nie wiadomo, jakie prace wykonywał mężczyzna i w jakich okolicznościach doszło do jego śmierci. Informacje te będą dostępne dopiero w późniejszej fazie prokuratorskiego śledztwa.

- Na razie jest zbyt wcześnie, by podawać szczegóły. Trwa ustalanie wszystkich okoliczności. Na miejscu jest policja i prokurator. Załoga została otoczona pomocą psychologiczną - przekazał PAP Michał Łyczak, rzecznik prasowy spółki Węglokoks, która dzierżawi majątek Huty Częstochowa.

Huta Częstochowa na początku roku wznowiła działalność

Analiza może być prowadzona także pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Huta Częstochowa na początku bieżącego roku wznowiła działalność po ponad rocznej przerwie.

Huta jest zakładem produkującym stal i produkty stalowe. Wykorzystuje się je m.in. w przemyśle obronnym i budownictwie.

