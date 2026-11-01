W skrócie Do tragicznego zdarzenia doszło w centrum Katowic, gdzie z apartamentowca przy ulicy Zabrskiej wypadły dwie osoby.

Ofiary wypadku to 42-letnia kobieta oraz 37-letni mężczyzna, którzy zginęli na miejscu zdarzenia w godzinach przedpołudniowych.

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg oraz okoliczności tej tragedii.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, w centrum Katowic. Jak dowiedziała się Interia, z apartamentowca przy ulicy Zabrskiej wypadły dwie osoby.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie w godzinach przedpołudniowych, policjanci pojawili się na miejscu niemal od razu. Niestety doszło do zgonu dwóch osób - przekazał w rozmowie z nami podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Tragedia w Katowicach. Śledczy ustalają okoliczności zdarzenia

Jak przekazał policjant, czynności na miejscu prowadzono pod nadzorem prokuratora. Podkomisarz potwierdził również wiek ofiar - zginęli 42-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń, o których informował RMF FM, wynika, że do śmierci obu osób nie przyczyniły się osoby trzecie. Teren wokół budynku został zabezpieczony, a śledczy prowadzą postępowanie mające wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tragedii.

- Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora. No i teraz postępowanie, które będzie prowadzone, wyjaśni okoliczności tego zdarzenia - poinformował podkomisarz Dominik Michalik.

Na obecnym etapie policja nie przekazuje szczegółowych informacji dotyczących tego, co doprowadziło do upadku kobiety i mężczyzny. Nie wiadomo również, jakie relacje łączyły obie osoby. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej.



