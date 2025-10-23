W skrócie Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej Krzysztof Marciniszyn zginął tragicznie w wyniku potrącenia przez samochód bmw w Wielowsi na Śląsku.

Natychmiastowa akcja ratunkowa niestety nie przyniosła skutku, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności wypadku.

Lokalna społeczność i jednostka OSP żegnają zmarłego druha, podkreślając jego zaangażowanie i poświęcenie dla innych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na ulicy Kotków w miejscowości Wielowieś Na Śląsku kierowca samochodu marki BMW potrącił pieszego. Mimo natychmiastowej reakcji świadków, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje strażak OSP Krzysztof Marciniszyn

"Z ogromnym smutkiem informujemy, że ofiarą wypadku okazał się druh z jednostki OSP. To tragiczne wydarzenie dotknęło całą naszą strażacką rodzinę" - przekazano w komunikacie PSP Gliwice.

W działaniach na miejscu uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego,

Jak poinformowała gliwicka policja, pracują oni pod nadzorem prokuratora, by ustalić dokładne okoliczności tragedii, do której doszło w środę wieczorem.

Nie żyje strażak OSP. "Zawsze chętny, by nieść pomoc innym"

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi we wpisie w mediach społecznościowych pożegnała swojego druha:

"Z głębokim smutkiem informujemy, że dzisiaj, w dniu 22 października 2025 roku, w skutek tragicznego wypadku na wieczną służbę odszedł nasz druh śp. Krzysztof Marciniszyn. Druh Krzysztof był oddany swojej strażackiej pasji, zawsze chętny, by nieść pomoc innym. Jego poświęcenie i zaangażowanie pozostanie zawsze w naszej pamięci".

Pod wpisem pojawiły się kondolencje od mieszkańców całego regionu.

Rekordowe rezerwy złota. Polska jest w światowej czołówce Polsat News Polsat News