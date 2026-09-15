Tragedia na Śląsku. Nie żyje funkcjonariusz Służby Więziennej

- Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym doszło do tragicznego zdarzenia, w postaci śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej, który realizował czynności służbowe poza terenem jednostki - przekazał Interii por. Paweł Czajka.

- Na chwilę obecną czekamy na informacje od policji na temat okoliczności zgonu tego funkcjonariusza. Trwają czynności z udziałem policji i prokuratury - dodał rzecznik dyrektora okręgowej Służby Więziennej w Katowicach.

Z ustaleń RMF FM wynika, że funkcjonariusz postrzelił się z broni służbowej podczas postoju w trakcie konwoju więźnia. Do tragedii miało dojść w toalecie na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka, gdzie mężczyzna został znaleziony z raną postrzałową. Do incydentu miało dojść podczas przewożenia drobnego przestępcy z jednego zakładu karnego do drugiego.

Według nieoficjalnych informacji portalu Onet zmarły to 34-letni kierowca konwoju. Zgłoszenie o incydencie służby otrzymały ok. godz. 13.

Więcej informacji wkrótce.



