Tragedia na Śląsku. Nie żyje funkcjonariusz Służby Więziennej

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Funkcjonariusz Służby Więziennej zmarł podczas wykonywania czynności w Miedźnie (pow. kłobudzki) na Śląsku - przekazał Interii por. Paweł Czajka, rzecznik dyrektora okręgowej Służby Więziennej w Katowicach. Na miejscu obecna jest policja i prokurator. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

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Tragiczna śmierć funkcjonariusza Służby Więziennej na Śląsku (zdj. ilustracyjne)Bartlomiej MagierowskiEast News

- Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym doszło do tragicznego zdarzenia, w postaci śmierci funkcjonariusza Służby Więziennej, który realizował czynności służbowe poza terenem jednostki - przekazał Interii por. Paweł Czajka.

- Na chwilę obecną czekamy na informacje od policji na temat okoliczności zgonu tego funkcjonariusza. Trwają czynności z udziałem policji i prokuratury - dodał rzecznik dyrektora okręgowej Służby Więziennej w Katowicach.

Z ustaleń RMF FM wynika, że funkcjonariusz postrzelił się z broni służbowej podczas postoju w trakcie konwoju więźnia. Do tragedii miało dojść w toalecie na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka, gdzie mężczyzna został znaleziony z raną postrzałową. Do incydentu miało dojść podczas przewożenia drobnego przestępcy z jednego zakładu karnego do drugiego.

Według nieoficjalnych informacji portalu Onet zmarły to 34-letni kierowca konwoju. Zgłoszenie o incydencie służby otrzymały ok. godz. 13.

Więcej informacji wkrótce. 

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