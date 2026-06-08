Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Nie żyje młoda kobieta

W skrócie Wieczorem na lotnisku w Bielsku-Białej szybowiec rozbił się podczas lotu kontrolnego z udziałem około 30-letniej kursantki i jej instruktora.

Kursantka zginęła na miejscu, a instruktor został wydobyty z wraku przez strażaków i przewieziony do szpitala z obrażeniami wielonarządowymi.

Na miejscu prowadzone są działania wyjaśniające z udziałem prokuratora, policji i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a teren lotniska zabezpieczono.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Z doniesień służb wynika, że szybowcem leciały dwie osoby: około 30-letnia kursantka i o 20 lat starszy od niej instruktor.

Odbywały one lot kontrolny, który ma przygotować przyszłego pilota do samodzielnych startów.

Wypadek w Bielsku-Białej. Szybowiec runął na lotnisko, nie żyje kursantka

Z niewyjaśnionych jednak przyczyn szybowiec w pewnym momencie spadł z 50 metrów na płytę lotniska. Kursantka zginęła, a jej instruktor zakleszczył się w szybowcu i został z niego wyniesiony przez strażaków.

"Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Rozwiń

Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Teren wypadku został zabezpieczony, a lotnisko chwilowo zamknięte.

"Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora oraz policji. Okoliczności oraz przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teren lotniska został zabezpieczony" - czytamy we wpisie PSP w Bielsku-Białej.





"Wydarzenia": Krajobraz Malczewskiego czy nowa droga? Protest pod Poznaniem Polsat News