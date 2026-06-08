Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Nie żyje młoda kobieta
Tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej. W poniedziałek wieczorem na płytę lotniska spadł szybowiec. Znajdująca się w nim około 30-letnia kursantka zginęła na miejscu - potwierdzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
W skrócie
- Wieczorem na lotnisku w Bielsku-Białej szybowiec rozbił się podczas lotu kontrolnego z udziałem około 30-letniej kursantki i jej instruktora.
- Kursantka zginęła na miejscu, a instruktor został wydobyty z wraku przez strażaków i przewieziony do szpitala z obrażeniami wielonarządowymi.
- Na miejscu prowadzone są działania wyjaśniające z udziałem prokuratora, policji i Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a teren lotniska zabezpieczono.
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Z doniesień służb wynika, że szybowcem leciały dwie osoby: około 30-letnia kursantka i o 20 lat starszy od niej instruktor.
Odbywały one lot kontrolny, który ma przygotować przyszłego pilota do samodzielnych startów.
Wypadek w Bielsku-Białej. Szybowiec runął na lotnisko, nie żyje kursantka
Z niewyjaśnionych jednak przyczyn szybowiec w pewnym momencie spadł z 50 metrów na płytę lotniska. Kursantka zginęła, a jej instruktor zakleszczył się w szybowcu i został z niego wyniesiony przez strażaków.
"Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala" - przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Teren wypadku został zabezpieczony, a lotnisko chwilowo zamknięte.
"Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora oraz policji. Okoliczności oraz przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teren lotniska został zabezpieczony" - czytamy we wpisie PSP w Bielsku-Białej.