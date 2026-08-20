Tragedia na leśnej drodze. Samochód zaczął się staczać, zginęła kobieta

Agata Sucharska

Agata Sucharska

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40-latka zginęła w Lipowej w powiecie żywieckim pod kołami samochodu, który stoczył się ze zbocza na drodze prowadzącej w kierunku Skrzycznego. Pasażerka opuściła pojazd w chwili, gdy ten zaczął się cofać. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii.

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Dwa żółto-czerwone ambulanse przy budynku, stojące obok siebie na parkingu, zdjęcie ilustracyjne
40-latka zginęła pod kołami auta w Lipowej (zdjęcie ilustracyjne)gov.pl materiał zewnętrzny

W skrócie

  • W Lipowej w powiecie żywieckim samochód stoczył się ze zbocza na leśnej drodze, potrącając 40-letnią pasażerkę, która opuściła pojazd.
  • Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności wypadku i zgodności z wymaganymi zasadami bezpieczeństwa.
  • Samochód oraz kierowca zostali przebadani, a do dalszych ustaleń zabezpieczono pojazd; kierujący był trzeźwy.
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Do wypadku doszło w czwartek około godz. 5.30 w Lipowej w powiecie żywieckim. Samochód marki GAZ poruszał się leśną drogą prowadzącą w kierunku Skrzycznego.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, za kierownicą pojazdu siedział 65-letni mężczyzna.

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- Podczas ruszania pojazdem, zaczął staczać się ze zbocza. Jedna z pasażerek właśnie w tym momencie opuściła samochód, w wyniku czego znalazła się pod kołami pojazdu - poinformowali policjanci.

40-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń. Jej życia nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek w Lipowej. Zginęła 40-letnia kobieta

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, którzy wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze będą teraz ustalali dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdzali, czy zachowane zostały wszystkie wymagane zasady bezpieczeństwa.

Wiadomo, że 65-letni kierowca był trzeźwy. Do dalszych badań i czynności procesowych zabezpieczono również samochód uczestniczący w wypadku.

- To zdarzenie przypomina, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się pojazdem, również poza drogami publicznymi - podkreśliła żywiecka policja.

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- Kierujący powinien zawsze upewnić się, że pojazd jest właściwie zabezpieczony przed ruszeniem lub stoczeniem się, a wszyscy pasażerowie powinni pozostawać w bezpiecznym miejscu - dodali funkcjonariusze.

Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci 40-letniej kobiety ustalają policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

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