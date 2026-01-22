Tragedia na budowie w Żorach. "Przysypani ziemią"

Artur Pokorski

Dwóch mężczyzn zginęło przysypanych ziemią na budowie w Żorach. Według ustaleń służb do zdarzenia doszło, kiedy kładli rury kanalizacyjne w wykopie o głębokości około czterech metrów. Służby, z uwagi na dobro śledztwa, nie ujawniają wszystkich informacji.

Nocna scena z miejsca objętego taśmą policyjną, na którym widoczny jest radiowóz policyjny z włączonymi światłami, czerwona namiotowa konstrukcja oraz sprzęt budowlany i ciężarówka, wszystko na zaśnieżonym terenie.
Na budowie w Żorach zginęło dwóch mężczyznPolsat Newsmateriał zewnętrzny

W czwartek służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku na placu budowy domu jednorodzinnego przy ul. Wieniawskiego w Żorach.

- Pierwsze informacje o tym, że dwóch mężczyzn zostało przysypanych podczas wykonywania prac budowlanych dostaliśmy około godziny 14 - mówił w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach st. asp. Marcin Leśniak.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków.

Z rowu o głębokości około trzech-czterech metrów wydobyto dwóch mężczyzn w wieku 45 i 49 lat. Pomimo podjętej na miejscu reanimacyjni nie udało się ich uratować.

Żory. Wypadek na budowie. Zginęło dwóch mężczyzn

Do zdarzenia doszło w wykopie pod kanalizację. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było osunięcie się ziemi. Obaj zmarli byli obywatelami Polski.

Na miejscu tragedii trwają czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora.

- Co się do tego przyczyniło, który pracownik jako pierwszy został przysypany, wyjaśni postępowanie - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Marcin Leśniak.

Policja nie udziela na obecnym etapie szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych zabezpieczeń wykopu, są one objęte tajemnicą śledztwa.

Artur Pokorski
