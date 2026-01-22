W czwartek służby ratunkowe zostały wezwane do wypadku na placu budowy domu jednorodzinnego przy ul. Wieniawskiego w Żorach.

- Pierwsze informacje o tym, że dwóch mężczyzn zostało przysypanych podczas wykonywania prac budowlanych dostaliśmy około godziny 14 - mówił w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach st. asp. Marcin Leśniak.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków.

Z rowu o głębokości około trzech-czterech metrów wydobyto dwóch mężczyzn w wieku 45 i 49 lat. Pomimo podjętej na miejscu reanimacyjni nie udało się ich uratować.

Żory. Wypadek na budowie. Zginęło dwóch mężczyzn

Do zdarzenia doszło w wykopie pod kanalizację. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku było osunięcie się ziemi. Obaj zmarli byli obywatelami Polski.

Na miejscu tragedii trwają czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora.

- Co się do tego przyczyniło, który pracownik jako pierwszy został przysypany, wyjaśni postępowanie - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl asp. Marcin Leśniak.

Policja nie udziela na obecnym etapie szczegółowych informacji dotyczących ewentualnych zabezpieczeń wykopu, są one objęte tajemnicą śledztwa.

