W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach trwają przygotowania do uruchomienia suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze - przekazał Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to największy zbiornik tego typu w Polsce. W komunikacie dodano, że może on "spłaszczyć nawet 1/6 fali powodziowej jaka w 1997 roku dotarła do Wrocławia".