Syn zadzwonił do ojca. Powiedział, że nie wie, gdzie jest. Rozmowa została przerwana

Karol Płatek

Karol Płatek

Wieczorem odebrał telefon od syna. Ten zdążył powiedzieć tylko, że zgubił się, wracając do domu i nie wie, gdzie jest. Połączenie zostało przerwane, a telefon już nie odpowiadał. Przestraszony ojciec nastolatka natychmiast wezwał służby. Niedaleko Pszczyny ruszyła akcja. Policja ujawnia kulisy. Chłopca udało się uratować.

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Policjanci prowadzą nocne poszukiwania zaginionego nastolatka wśród wysokich zarośli na terenie leśnym.
Poszukiwania zaginionego nastolatkaKPP w Pszczyniemateriały prasowe

W skrócie

  • Nastolatek wracający rowerem z Oświęcimia zgubił się w lesie i wpadł do rzeki. Próbował skontaktować się z ojcem, jednak telefon przestał działać.
  • Zaniepokojony mężczyzna nie czekał i zawiadomił służby.
  • Policjanci z Pszczyny i Bierunia rozpoczęli poszukiwania w okolicach wskazanych przez lokalizację telefonu, a chłopiec został odnaleziony nad brzegiem rzeki dzięki.
  • Funkcjonariusze udzielili nastolatkowi pierwszej pomocy, ogrzali go w radiowozie i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.
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Do zdarzenia doszło w niedzielę 27 września. Około godz. 20.30 policjanci z Pszczyny zostali skierowani w rejon Woli w związku ze zgłoszeniem dotyczącym nastolatka, który zgubił się podczas powrotu rowerem z Oświęcimia.

Około godz. 19 chłopiec zdążył jeszcze zadzwonić do ojca. Powiedział mu, że znajduje się w lesie w pobliżu rzeki, ale nie widzi żadnych domów ani drogi i nie wie, gdzie dokładnie jest. Połączenie zostało przerwane. Kolejne próby kontaktu - jak opisuje KPP w Pszczynie - nie przyniosły rezultatu.

Ojciec pokazał funkcjonariuszom ostatnią lokalizację telefonu syna. Wskazywała ona tereny leśne w Bieruniu. Ruszyły poszukiwania.

Ojciec stracił kontakt z synem. Policjanci usłyszeli wołanie o pomoc

W trakcie poszukiwań dzielnicowi z Pszczyny usłyszeli wołanie dobiegające z głębi lasu. Ruszyli w kierunku źródła dźwięku i nad brzegiem odnaleźli poszukiwanego nastolatka. 

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Chłopiec był całkowicie przemoczony, wyziębiony i przestraszony. Jak ustalili mundurowi, wcześniej poruszał się trasą wskazywaną przez telefon. Wjechał w wysokie zarośla, a nastepnie wpadł do rzeki. 

Nastolatkowi udało się samodzielnie wydostać z wody, jednak gdy zapadł zmrok, stracił orientację. Chłopiec postanowił pozostać na brzegu, ponieważ obawiał się, że próbując iść dalej, ponownie wpadnie do zbiornika.

Nastolatek odnaleziony w lesie. Policjanci udzielili mu pomocy

Funkcjonariusze udzielili chłopcu pierwszej pomocy i okryli go kurtką. Z rzeki wyłowili również jego buty, a następnie zaprowadzili nastolatka do radiowozu, gdzie mógł się ogrzać.

Po przewiezieniu do domu zajął się nim zespół ratownictwa medycznego.

KPP W Pszczynie podaje, że nastolatka odnaleźli asp. Marcin Gamrot i st. asp. Damian Borys, dzielnicowi z pszczyńskiej komendy. "To nie pierwszy raz, gdy ich działania pomogły uratować ludzkie życie" - doceniono pracę funkcjonariuszy.

Policja przypomina i apeluje, by podczas podróży przez las nie polegać wyłącznie na nawigacji. Przed wyjazdem warto sprawdzić przebieg trasy, pogodę, a także o której zapadnie zmrok.

Należy również zadbać o naładowany telefon i poinformować bliskich o planowanej podróży.

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