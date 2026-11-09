W skrócie Badania DNA potwierdziły, że szczątki odnalezione w Czechowicach-Dziedzicach należą do mężczyzny, a nie do zaginionej Karoliny Wróbel.

Prokuratura Rejonowa w Pszczynie prowadzi śledztwo w sprawie ujawnienia zwłok o nieustalonej tożsamości, kwalifikowane jako nieumyślne spowodowanie śmierci.

Karolina Wróbel pozostaje zaginiona od 3 stycznia 2025 roku, a jedynym podejrzanym w sprawie jej zniknięcia pozostaje współlokator Patryk B.

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Szczątki ujawnił w poniedziałek 2 listopada operator koparki. Do odkrycia doszło w trakcie rozbiórki garażu na jednej z posesji w Czechowicach-Dziedzicach. Stan zwłok nie pozwalał na ich identyfikację, dlatego śledczy pilnie zlecili badania DNA.

Choć na wstępnym etapie podkreślano, że nie ma dowodów, by szczątki należały do zaginionej 24-latki, obie sprawy zostały szybko skojarzone przez mieszkańców i internautów.

Zaginięcie Karoliny Wróbel. Śledczy wykluczyli najgłośniejszy trop

"Wyniki przeprowadzonej sekcji oraz badań DNA potwierdziły, że ujawnione zwłoki należą do mężczyzny" - przekazała w poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Pszczynie, która prowadzi śledztwo w sprawie ujawnienia zwłok osoby o nieustalonej dotychczas tożsamości. "Jego tożsamość nie została dotychczas ustalona" - dodano.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci.

Sprawa zaginięcia Karoliny W. Współlokator z zarzutem

Karolina W. zaginęła w piątek 3 stycznia 2025 roku. W mieszkaniu jej brata, w którym kobieta mieszkała wraz z dwoma synami, toczyła się wtedy impreza. 24-latka miała wyjść do oddalonego o 200 m sklepu po bułki dla dzieci na rano. Wtedy ślad po niej zaginął.

Jedyną osobą podejrzaną w tej sprawie pozostaje do dzisiaj Patryk B., współlokator Karoliny W. i jej brata.

Mężczyzna przebywał przez kilka miesięcy w areszcie tymczasowym, zmieniając wersję zdarzeń styczniowej, feralnej nocy. Początkowo miał przyznać się do uduszenia zaginionej i ukrycia jej ciała w pobliskim stawie. Ostatecznie B. wycofał się z tych zeznań, twierdząc, że jest niewinny.

Po opuszczeniu aresztu został objęty dozorem i zakazem opuszczenia kraju.

Odkrycie przy ul. Narutowicza poruszyło bliskich Karoliny.

- Kiedy policjanci prowadzili czynności przy ulicy Narutowicza, dotarła do mnie informacja, że odnaleziono tam ludzkie szczątki. Natychmiast pojechałem na miejsce. Przeszedłem za policyjną taśmę, próbując podejść bliżej miejsca, w którym pracowali funkcjonariusze. Policjanci kazali mi się jednak cofnąć. Udało mi się z nimi porozmawiać - relacjonował Piotr Wróbel, ojciec zaginionej.

- Z jednej strony bardzo chciałbym, żeby ta sprawa wreszcie się zakończyła, żebyśmy poznali odpowiedzi na pytania, które od tak dawna nie dają nam spokoju. Z drugiej strony cały czas żyję nadzieją. Jako ojciec nie potrafię przestać wierzyć, że moja córka może jeszcze żyć - wyznał mężczyzna.

Karolina Wróbel - rysopis zaginionej

Karolina Wróbel nadal ma status osoby zaginionej. Policja publikuje jej rysopis: W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, szalik koloru jasnoróżowego, leginsy koloru czarnego z wzorami koloru różowego na wysokości obu ud, buty zimowe koloru czarnego.

24-latka ma szczupłą budowę ciała, 167 cm wzrostu, długie do ramion włosy w kolorze ciemny blond i brązowe oczy. Posiada także znak szczególny - "tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V".



