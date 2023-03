Sosnowiec: Zwłoki przy domu katolickim. Biskup mówi o śmierci duchownych

W Sosnowcu przy ul. Kościelnej znaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Okoliczności śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. - Mogło dojść do zabójstwa - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski. Według nieoficjalnych informacji zmarły to 26-letni diakon, a jego ciało znajdowało się w pobliżu domu katolickiego. Diecezja sosnowiecka poinformowała natomiast, że we wtorek tragicznie zmarło dwóch duchownych.

