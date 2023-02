Ogłoszony w środę wyrok jest nieprawomocny. Tomasz M. nie został doprowadzony do sądu.

22 maja 2021 roku polskie media obiegła informacja, że zaginął 11-letni Sebastian z Katowic. Chłopiec wyszedł na miejscowy plac zabaw, miał wrócić do domu o godzinie 19. Wcześniej napisał wiadomość SMS, w której poprosił mamę, by mógł zostać na placu pół godziny dłużej. Mama Sebastiana zgodziła się, jednak kiedy chłopiec wciąż nie wracał do domu, zaczęła go szukać.

Zabójstwo 11-letniego Sebastiana. Tomasz Sz. uchwycony przez monitoring

Następnego dnia policja trafiła na niepokojący trop. Monitoring pokazywał osobowego forda, który kręcił się niedaleko placu zabaw. Policjanci podejrzewali uprowadzenie. Właściciel samochodu - optyk z Sosnowca Tomasz M. przyznał się do porwania i zabicia dziecka, kiedy tylko zjawili się u niego funkcjonariusze.

Ciało Sebastiana znaleziono na budowie w dzielnicy Niwka w Sosnowcu. To zaledwie kilka kilometrów od katowickiej dzielnicy, w której mieszkał 11-latek. Jak zeznał Tomasz M., przewiózł on chłopca z Katowic do Sosnowca samochodem, następnie przetrzymywał w kilku różnych lokalizacjach. Ostatecznie zamordował dziecko i porzucił jego ciało na placu budowy.

11-latek zmarł od uduszenia

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci dziecka było uduszenie. Po tym, jak na światło dzienne wyszły szczegóły zbrodni 42-latka, pojawiły się informacje, że mężczyzna był znany organom ścigania. W 2008 roku w Siemianowicach Śląskich porwał on inne dziecko, któremu kazał się rozebrać i zrobił zdjęcia. Wówczas wypuścił jednak swoją ofiarę.

Sprawa trafiła przed sąd. Mężczyzna usłyszał zarzut uprowadzenia, posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także paserstwa programów komputerowych. Usłyszał wówczas wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu na pięcioletni okres próby.

Mimo alarmujących sygnałów, seksuolog w 2008 roku nie stwierdził u oskarżonego zaburzeń preferencji seksualnych - wskazywali dziennikarze "Raportu" Polsat News, którzy przyjrzeli się sprawie. Ofiara M. żyła jednak w strachu. - Nie mogłem wychodzić poza teren podwórka po tej całej sytuacji. Rodzice się bali, że może się znowu coś takiego stać. Ja sam też się obawiałem. Jak już wychodziłem, to z towarzystwem - wspominał chłopiec.



Długa lista zarzutów

W trakcie śledztwa dotyczącego zabójstwa 11-letniego Sebastiana policjanci ustalili, że M. wykorzystał także dwoje innych dzieci. Podczas procesu połączono zarzuty dotyczące zabójstwa Sebastiana (jeden dotyczy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, treść drugiego jest niejawna z uwagi na dobro postępowania) z zarzutami dotyczącymi czynów pedofilskich na szkodę dwojga innych dzieci. M. usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania pornografii dziecięcej, którą wykryto na jego komputerze.

Mężczyznę przesłuchiwano kilkanaście razy. Za każdym razem przyznawał się do zarzucanych mu czynów. M. wziął również udział w wizji lokalnej, podczas której opisał przebieg zbrodni z maja 2021 roku.

Źródła policyjne wskazały, że mężczyzna miał od 2018 roku zakaz zbliżania się do swojej rodziny. Decyzję wydano z uwagi na znęcanie się M. nad żoną.

