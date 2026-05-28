W skrócie Radni w Sosnowcu uchwalili nowe przepisy, które przyznają 10 tys. zł jednorazowej zapomogi rodzicom po narodzinach trzeciego i kolejnego dziecka.

Świadczenie jest niezależne od dochodu i przysługuje mieszkańcom Sosnowca, którzy mają ważną Sosnowiecką Kartę Miejską oraz złożą wniosek w ciągu sześciu miesięcy od narodzin dziecka.

Wprowadzone rozwiązania mają związek z niżem demograficznym w Polsce, gdzie według danych GUS w ostatnich latach obserwuje się ujemny przyrost naturalny i spadek współczynnika dzietności.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka złożyły w połowie maja władze miasta. Nowe świadczenie ma wspierać rodziny mieszkające w Sosnowcu.

Najwyższe wsparcie, wynoszące 10 tys. złotych, przysługiwać ma w przypadku narodzin trzeciego i kolejnego potomka w rodzinie. Świadczenie będzie wypłacane od 1 września. Ta sama kwota, liczona na każde dziecko, jest przewidywana przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu.

Sosnowiec wprowadza "maluszkowe". Komu będą przysługiwać pieniądze?

Projekt zakłada też wypłatę tysiąca złotych w przypadku narodzin drugiego potomka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. W tym przypadku start programu planowany jest na 1 stycznia 2027 roku.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Warunkiem otrzymania "maluszkowego" jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca i posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej.

Wniosek o wypłatę świadczenia można składać do sześciu miesięcy od dnia narodzin dziecka. Obsługą programu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Sosnowcu.

Sosnowiec walczy z niżem demograficznym. Miasto wprowadziło szereg projektów

Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. W tym zakresie projekt podnosi wysokość świadczenia z pięciu do 10 tys. zł na każde urodzone dziecko.

Szacowane koszty realizacji programu mają wynieść około 200 tys. zł w 2026 r. oraz po około 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Środki na wypłatę świadczeń mają pochodzić z budżetu gminy i zostać przekazane do budżetu MOPS w Sosnowcu.

Dodajmy, że wiosną ubiegłego roku sosnowiecki samorząd ogłosił akcję "DemoTrendy", której celem ma być spowolnienie wyludniania się miasta oraz zachęcenie mieszkańców do osiedlania się w Sosnowcu i posiadania dzieci. W jej ramach wprowadzono ułatwienia w żłobkach i przedszkolach.

Miasto zapowiedziało też dalszy rozwój lokalnego programu in vitro, dzięki któremu w Sosnowcu urodziło się kilkadziesiąt dzieci, a także tworzenie nowych placów zabaw. Samorząd zamierza też wprowadzić miejski bilet rodzinny oraz zakaz używania telefonów komórkowych w miejskich szkołach w czasie zajęć i na przerwach.

Polska zmaga się z poważnym problemem. W kraju spadł współczynnik dzietności

Decyzje władz Sosnowca mają związek z sytuacją demograficzną w kraju. Polska boryka się bowiem z problemami na tej płaszczyźnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że przyrost naturalny w 2025 roku wyniósł nad Wisłą -4,5. Oznacza to, że kraju zmarło więcej obywateli, niż urodziło się nowych dzieci.

Z danych GUS wynika, że w zeszłym roku na 1000 obywateli Polski urodziło się średnio 6,4 dziecka. Dla porównania na początku poprzedniej dekady współczynnik ten wynosił 10,7 a w latach 90. ubiegłego wieku 14,3.

Jednocześnie w 2025 roku średnia liczba zgonów na 1000 mieszkańców wyniosła 10,8. Jest to wynik nieco mniejszy niż w 2020 roku (12,5) oraz zbliżony do danych z początku lat 90. - 10,2.

Z danych urzędu wynika również, że współczynnik dzietności w Polsce spadł z poziomu 1,991 w 1990 roku do 1,068 w roku ubiegłym. Ponadto zmienił się również średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka. Trzy dekady temu panie sprowadzały na świat pierwszego potomka w wieku około 23 lat, natomiast obecnie ma to miejsce w okolicach 30.





