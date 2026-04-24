W skrócie Śląska policja poinformowała, że nie ma potwierdzonych ustaleń wskazujących na celowy charakter wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka.

Policja zaapelowała o unikanie rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji i poprosiła świadków oraz osoby posiadające nagrania o kontakt.

Łukasz Litewka zmarł po potrąceniu przez samochód, którego 57-letni kierowca zjechał na przeciwległy pas; okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane.

W piątkowym komunikacie śląska policja po raz kolejny odniosła się do sprawy wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy, Łukasz Litewka. Funkcjonariusze zaapelowali do obywateli o zachowanie spokoju i rozwagi.

"Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" - przekazali policjanci.

Jak podkreślono w komunikacie, w związku z czwartkowym wypadkiem drogowym w Dąbrowie Górniczej "w przestrzeni publicznej - w szczególności w mediach społecznościowych - pojawiają się liczne komentarze oraz spekulacje dotyczące okoliczności tego zdarzenia". Część internautów uważa, że ktoś mógł specjalnie doprowadzić do śmierci posła.

Śmierć Łukasza Litewki. Policja zwróciła się z apelem

"Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" - zaapelowali funkcjonariusze.

Mundurowi ze Śląska zwrócili się także z prośbą do wszystkich osób, które były świadkami czwartkowej tragedii, o kontakt z policją lub prokuraturą. O to samo zaapelowano także do tych, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.

"Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych. Dziękujemy za odpowiedzialne podejście i współpracę" - podsumowano.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł zmarł w wypadku drogowym

Łukasz Litewka zmarł w czwartkowym wypadku, do którego doszło przy ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Poseł Nowej Lewicy jechał rowerem, gdy został potrącony przez samochód osobowy marki Mitsubushi.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 57-letni kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w rowerzystę, na skutek czego obaj mężczyźni znaleźli się w przydrożnym rowie. Jak ustaliła nieoficjalnie Interia, 57-latek zasnął lub zasłabł za kierownicą. Mężczyzna został zatrzymany.

Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane, a czynności z kierowcą zaplanowane są na piątek. Jak przekazał na antenie Polsat News asp. sztab. Adam Jachimczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na ten moment nie można wskazać, kto spowodował wypadek. Do tragicznego incydentu doszło na leśnej drodze, gdzie nie ma ścieżki rowerowej. Jak podkreślił asp. sztab. Jachimczak, rowerzysta miał prawo się tamtędy poruszać.

Wiadomo, że w chwili zdarzenia Litewka nie miał na głowie kasku. Zgodnie z ustaleniami reporterki Polsat News, na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h, natomiast siła uderzenia miała być ogromna.

Poseł Nowej Lewicy zmarł w wieku 36 lat. Łukasz Litewka swoją polityczną karierę poświęcił m.in. walce o prawa zwierząt. Pomagał także osobom z niepełnosprawnościami oraz wykluczonym społecznie. Był prezesem Fundacji #TeamLitewka, za której pośrednictwem mobilizował wsparcie dla licznych zbiórek charytatywnych i akcji pomocowych. Po jego śmierci kondolencje złożyli politycy z różnych partii i ugrupowań.

