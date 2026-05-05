W skrócie Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Europejskiej prowadzi śledztwo w sprawie możliwej korupcji i zmowy przetargowej dotyczącej infrastruktury tramwajowej na Śląsku.

W toku śledztwa zatrzymano osoby podejrzane, zabezpieczono gotówkę, złoto oraz dokumentację, a jeden z podejrzanych znajduje się w areszcie tymczasowym.

W związku ze sprawą złożono wniosek o uchylenie immunitetu posłowi, który według ustaleń miał przyjmować korzyści majątkowe.

Sprawa dotyczy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach prowadzą śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej ok. 1 mln euro spółce odpowiedzialnej za wspomnianą infrastrukturę.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że w spółce funkcjonował układ korupcyjny. W ramach powiązań osobowych i korporacyjnych dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie z branży inżynierii budowlanej. Takie działanie miało zapewnić jej przyznanie kontraktu" - informuje CBA.

Śledztwo CBA na Śląsku. Jedna osoba w areszcie

Działalność spółki, o której mowa, była finansowana przez Unię Europejską kwotą 448,3 mln euro (równowartość 1,9 mld złotych) w latach 2007-2027.

17 grudnia ub.r. katowiccy funkcjonariusze CBA zatrzymali na wniosek EPPO czterech podejrzanych. Zabezpieczono wówczas sztabkę złota oraz 38 tys. euro w gotówce. Podczas kolejnego przeszukania zabezpieczono natomiast 1 mln zł w gotówce. Zgodnie z decyzją sądu jeden z podejrzanych nadal znajduje się w tymczasowym areszcie.

Pod koniec kwietnia zatrzymano kolejne sześć osób oraz przeprowadzono przeszukania w kilku lokalizacjach w woj. śląskim i małopolskim. W wyniku tych działań zabezpieczono obszerną dokumentację oraz nośniki pamięci.

"Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że aresztowany mężczyzna, pozostając w zmowie z innym sprawcą, wielokrotnie przyjmował łapówki. Śledczy oszacowali, że łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 mln zł (637 000 euro)" - informują służby.

Śledztwo CBA pod nadzorem EPPO. Jest wniosek o uchylenie immunitetu posłowi

W toku śledztwa ustalono, że korzyści majątkowe były również wypłacane w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac. Przetarg na modernizację infrastruktury został ostatecznie unieważniony.

Jak podaje CBA, jedną z osób przyjmujących korzyści majątkowe był niewymieniony z nazwiska czynny poseł. We wtorek 5 maja Europejska Prokurator Generalna zwróciła się z prośbą o uchylenie immunitetu politykowi.

"Uchylenie immunitetu pozwoli na wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób" - wyjaśnia CBA.

