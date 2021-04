Funkcjonariusze policji z Orzesza w województwie śląskim zatrzymali 70-letniego mężczyznę za zaatakowanie swojej żony przy użyciu młotka. Do zdarzenia doszło podczas awantury domowej, agresor uderzył kobietę kilkukrotnie w głowę. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a mężczyźnie grożą teraz co najmniej trzy lata więzienia.

Jak podała w czwartek mikołowska policja, w poniedziałek wieczorem policjanci z komisariatu w Orzeszu dostali zgłoszenie o starszej kobiecie, która została zaatakowana przez swojego męża.

"Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce, 68-latka była opatrywana przez załogę pogotowia ratunkowego. W rozmowie z policjantami mąż poszkodowanej przyznał, że tego dnia między nim a żoną doszło do nieporozumienia, a on, w przypływie emocji, uderzył ją kilkakrotnie młotkiem w głowę" - opisują policjanci.

Senior w areszcie

Kobieta trafiła do szpitala. Według informacji uzyskanych od lekarza, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 70-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W środę policjanci doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grożą mu nie mniej niż 3 lata więzienia.

Podejrzany został objęty policyjnym dozorem. Dodatkowo ma zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zakaz zbliżania się do niej. Musi też opuścić wspólne mieszkanie - poinformowali policjanci.

