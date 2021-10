Śląskie: Wypadek po policyjnym pościgu. Sportowe auto uderzyło w autobus z dziećmi

Po pościgu za kierowcą sportowego nissana, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej we wsi Kamyk (woj. śląskie), doszło do wypadku z udziałem szkolnego autobusu przewożącego 38 dzieci. Według pierwszych informacji dzieciom nic się nie stało, ale jedno z nich miało zostać przewiezione do szpitala na badania. Droga na odcinku Władysławów - Miedźno została zablokowana, a policja wyjaśnia przyczynę zdarzenia.

Zdjęcie Wypadek na drodze między miejscowościami Władysławów a Miedźno / OSP Miedźno / facebook.com