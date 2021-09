Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 10. Kilkaset metrów przed punktem poboru opłat w kierunku Wrocławia tir jadący na lewym pasie, chcąc zmienić go na prawy, wjechał w tył innego samochodu ciężarowego. Kierowca drugiego z pojazdów, chcąc uniknąć szkód, zahamował, a jego pojazd obrócił się w kierunku przeciwnym do jazdy. Samochód ciężarowy zablokował obydwa pasy ruchu - informuje "Dziennik Zachodni".

Według informacji gazety, w zdarzeniu brał udział także trzeci tir.



Sprawca zdarzenia został przewieziony do szpitala. Jego stan nie zagraża życiu. Drugi z kierowców nie poniósł żadnych poważnych obrażeń.



Korek na autostradzie A4 miał po godz. 14 około trzy kilometry długości. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.



