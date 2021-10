- Wczoraj tarnogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące znalezienia niewybuchu w lesie między dzielnicą Tarnowskich Gór - Strzybnicą a miejscowością Hanusek. Na miejsce natychmiast skierowano policyjnego pirotechnika. Mundurowy od razu zorientował się, że odnaleziony przedmiot pochodzi z czasów drugiej wojny światowej - podała policja.

Saperzy zabezpieczyli niewybuch

Mundurowi zabezpieczyli niebezpieczne znalezisko przed dostępem osób postronnych i powiadomili saperów z jednostki wojskowej w Gliwicach, którzy jeszcze we wtorek mają zabrać pocisk. Policjanci dziękują grzybiarzowi za informację o niewybuchu i wzorowe zachowanie - mężczyzna nie zbliżał się do pocisku, nie próbował go dotykać czy przenosić. Oznaczył miejsce znaleziska i powiadomił policjantów.



Policja przypomina, że liczące kilkadziesiąt lat skorodowane niewybuchy mogą być bardzo niebezpieczne. Każde dotknięcie lub próba przeniesienia takiego pocisku może zakończyć się tragedią. W przypadku znalezienia takiego przedmiotu należy natychmiast powiadomić policjantów.

