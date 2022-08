Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach poinformowało o szczegółach akcji gaśniczej, która miała miejsce ze środy na czwartek w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku pożaru, do którego doszło w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Wielkopolskiej, podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich lokatorów 10-piętrowego budynku.

Po zakończeniu działań strażaków, mieszkańcy wrócili do swoich domów. 65-letnia kobieta oraz 9-letnie dziecko znajdujący się w mieszkaniu, w którym doszło do pożaru, zostali przewiezieni do szpitala z objawami podtrucia.

Śląskie: Ponad 200 akcji strażaków minionej doby

Minionej doby strażacy z województwa śląskiego ponad 40 razy wyjeżdżali do pożarów. Łączne straty spowodowane w regionie przez ogień oszacowano na blisko 1 mln zł.



M.in. w środę rano w powiecie kłobuckim doszło do pożaru poddasza i dachu budynku na terenie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców. Na czas akcji ewakuowano 37 pracowników, nikt nie ucierpiał. Wczesnym popołudniem w Łaziskach Górnych ogień pojawił się w rozdzielni elektrycznej wewnątrz budynku produkującego opakowania z tworzyw sztucznych. Ewakuowano 34 osoby, nie było poszkodowanych. Po południu w elektrociepłowni w Jaworznie palił się taśmociągu - pożar szybko ugaszono. Również w tym przypadku nikt nie ucierpiał.

Oprócz akcji gaśniczych, minionej doby strażacy z województwa śląskiego zaangażowani byli w ponad 200 innych działań - usuwania skutków wypadków drogowych oraz innych zagrożeń. Straty w wyniku tych zdarzeń oszacowano na blisko 0,5 mln zł. Śląskie służby poinformowały także, że minionej doby odnotowano 16 fałszywych alarmów.(PAP)