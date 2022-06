W miejscowości Luborcza policja zatrzymała do kontroli kierowcę BMW, który poruszał się z nadmierną prędkością. W miejscu, gdzie dozwolona prędkość do maksymalnie 50 km/h pędził dwa razy szybciej (108 km/h).

Dwa mandaty, 20 pkt. karnych

Funkcjonariusze zatrzymali 22-latkowi prawo jazdy, dodatkowo nałożyli na niego mandat w wysokości 1500 zł. Mężczyzna dostał także 10 pkt. karnych.

Na kolejne 24 godziny otrzymał pozwolenie na kierowanie, by mógł odstawić do domu samochód.

Jak informuje śląska policja, 22-latek wyraźnie zirytowany wsiadł do auta i odjechał z piskiem opon. Tym razem rozpędził się do 137 km/h. Policjanci dogonili mężczyznę i ukarali go mandatem o wysokości 2,5 tys zł. Na jego konto trafiło 10 kolejnych punktów karnych, co skutkowało odebraniem mężczyźnie prawo jazdy.

Wszystko działo się w ciągu 15 minut.

Apel policji

Policja apeluje o rozsądek na drodze, wskazując, że nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.