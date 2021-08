Śląskie: Ośmiolatka wypadła z balkonu na trzecim piętrze

Do zdarzenia doszło w niedzielę w Siemianowicach Śląskich. Początkowo policja informowała, że ośmiolatka wypadła z balkonu znajdującego się na szóstym piętrze. Następnie sprostowano, że było to trzecie piętro. Ze względu na poważne obrażenia ciała została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia ratunkowego.

