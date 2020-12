Niewiele brakowało, aby doszło do katastrofy kolejowej w Myszkowie (Śląskie). W ostatniej chwili tragedii zapobiegł maszynista. Zatrzymał pociąg tuż przed przejazdem, który powinien być zamknięty, ale przejeżdżały przez niego samochody, bo dróżnik zasnął i nie opuścił zapór.

Zdjęcie Do tragedii nie doszło dzięki profesjonalizmowi maszynisty pociągu osobowego /123RF/PICSEL

O groźnej sytuacji, która miała miejsce w środę po południu w pobliżu przejazdu kolejowego w Myszkowie przy ul. Koziegłowskiej, poinformowała śląska policja. Jak relacjonują policjanci, do tragedii nie doszło dzięki profesjonalizmowi maszynisty pociągu osobowego.

Reklama

"Prowadzący skład maszynista, zbliżając się do przejazdu kolejowego Myszków-Nowa Wieś zauważył, że w miejscu, gdzie powinien być zamknięty przejazd kolejowy, już z daleka widać ruch pojazdów. Dzięki wzmożonej czujności i zimnej krwi, maszynista wyhamował skład tuż przed przejazdem. Jak się okazało, rogatki były podniesione, a ruch pojazdów odbywał się normalnie" - opisują policjanci z Myszkowa.

Zaniepokojony maszynista powiadomił służby, a te odkryły, że odpowiedzialny za bezpieczeństwo w tym miejscu 35-letni dróżnik uciął sobie właśnie drzemkę. Dokładne okoliczności tej sprawy badają myszkowscy kryminalni.

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !