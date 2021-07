Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę. Katowiccy policjanci patrolujący okolice zalewu na rowerach, zauważyli ratowników wodnych udzielających pomocy 4-letniemu chłopcu. Dziecko weszło do wody w "strefie niebezpiecznej". W pewnym momencie zaczęło się topić - ratownicy w porę zareagowali i wyciągnęli je na brzeg.

"Na miejsce przyjechali ratownicy z pogotowia ratunkowego, którzy podjęli decyzję o zabraniu dziecka na obserwację do szpitala. Na plaży pozostało rodzeństwo chłopca - 9-letnia siostra i 8-letni brat" - przekazała śląska policja w komunikacie.

Funkcjonariusze znaleźli ojca dzieci w pobliskim barze. Był przekonany, że skoro nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy WOPR, to dzieci są bezpieczne.



46-latek został zatrzymany. Badanie trzeźwości wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Mieszkaniec Rudy Śląskiej usłyszał zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich dzieci, którymi miał obowiązek się opiekować. Grozi mu do 5 lat więzienia. Prokurator objął go dozorem policyjnym.



Zasady zachowania nad wodą

Policjanci przypominają, że pozostawienie małego dziecka bez opieki może doprowadzić do niebezpiecznych i tragicznych w skutkach sytuacji.



"Nie dopuść do tego, aby małe dziecko, choć na chwilę stracić z oczu, szczególnie w tak zatłoczonym miejscu, jak plaża, masowa impreza czy galerie handlowe. Dziecko pozostawione nawet na krótki czas bez opieki rodzica czy opiekuna może stać się ofiarą przestępstwa, bądź ulec groźnemu w skutkach wypadkowi losowemu" - apelują.



Funkcjonariusze piszą też o zasadach wypoczynku nad wodą: dzieci powinny bawić się w wodzie pod opieką dorosłego, kąpać się w miejscach strzeżonych, a dorośli nie powinni spożywać alkoholu, gdy będą chcieli wejść do wody.