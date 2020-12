16-latek kierujący traktorem został przygnieciony przez pojazd podczas kuligu. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala.

Zdjęcie Policjanci z Zawiercia wyjaśniają okoliczności wypadku, do jakiego doszło podczas kuligu w miejscowości Ryczów-Kolonia /Policja

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Ryczów-Kolonia (woj. śląskie). 16-latek kierował wykonanym samodzielnie ciągnikiem, który nie był dopuszczony do ruchu. Do pojazdu doczepione było troje sanek.

W pewnym momencie, najprawdopodobniej w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków, ciągnik wywrócił się, przygniatając kierującego.

Poszkodowany nastoletni kierowca został przewieziony do szpitala.

Kierowca nie był jednak jedyną osobą jadącą ciągnikiem. Na błotniku pojazdu siedział 17-latek. Nie odniósł on żadnych obrażeń.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Jednocześnie policjanci apelują o rozsądek i ostrożność podczas zimowych aktywności.

"Kulig organizuj wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Nie dołączaj sanek do samochodu, gdyż może się to skończyć tragicznie. Przed kuligiem sprawdź wybraną przez siebie trasę. Wybieraj miejsca bezpieczne. Ważny jest też stan techniczny sanek. Złamane szczebelki, wystające śruby lub gwoździe, to poważne zagrożenie" - przypomina policja.