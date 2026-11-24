Sąd Rejonowy w Bytomiu we wtorek skazał dwóch patostreamerów Bartłomieja K. i Marcina F.

Odpowiadali oni m.in. za znęcanie się nad młodymi kobietami podczas transmisji internetowych, rozpowszechnianie nagiego wizerunku i przestępstwa seksualne na szkodę jednej z kobiet, a także spowodowanie uszczerbku na zdrowiu.

Bytom. Sąd skazał dwóch patostreamerów

Bytomski sąd skazał Bartłomieja K. i Marcina F. na karę łączną trzech lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając obu oskarżonym na poczet kar okres aresztowania.

To surowsze kary niż te, których żądała prokuratura - oskarżyciel wniósł o dwa i pół roku więzienia dla Bartłomieja K., a dla Marcina F. - trzy lata.

Bartłomiej K. i Marcin F. nie przyznają się do winy

Poza karami więzienia sąd zobowiązał obu oskarżonych do wypłacenia nawiązek pokrzywdzonym i zakazał im zbliżania się do nich i kontaktowania się z tymi osobami.

Wyrok jest nieprawomocny. Na jego ogłoszenie przyszedł do sądu jeden z oskarżonych - Marcin F.

Proces ruszył w maju 2025 r. Wbrew pierwotnym zapowiedziom oskarżeni nie złożyli wtedy wniosków o dobrowolne poddanie się karze. Obaj oświadczyli, że nie przyznają się do winy.



