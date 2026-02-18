Siłowe wejście do mieszkania na Śląsku. Policja zarządziła ewakuację
Wysłał niepokojące smsy, zabarykadował się w mieszkaniu, a potem oddał strzały. Do akcji w Łaziskach Górnych ruszyli kontrterroryści, którzy obezwładnili 37-latka. Podczas działań policja użyła broni, a agresywny mężczyzna został ranny.
Do interwencji w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) doszło we wtorek wieczorem.
Wówczas policja otrzymała zgłoszenie o trudnym stanie emocjonalnym 37-latka, o czym poinformował jego krewny, kiedy otrzymał niepokojącego sms-a od mężczyzny.
Łaziska Górne. Interwencja kontrterrorystów
Wysłani na miejsce policjanci nawiązali kontakt z mężczyzną, który rozmawiał z nimi przez okno, ale odmówił otworzenia drzwi. "Mężczyzna był wyraźnie pobudzony, agresywny i - jak wynika z ustaleń - znajdował się w kryzysie emocjonalnym" - przekazała policja.
Podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Kiedy straż i policja próbowały dostać się do środka mężczyzna rzucił z okna butelkę z łatwopalną cieczą oraz krzyczał, że posiada broń i groził, że jej użyje.
Służby zdecydowały o ewakuacji mieszkańców z drugiego lokalu znajdującego się w budynku, na miejsce skierowano również negocjatorów, a także pododdział kontrterrorystyczny.
Policja przekazała, że po kilku godzinach bezowocnych działań podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.
Strzały podczas interwencji, ranny 37-latek. W akcji kontrterroryści
W trakcie interwencji 37- latek oddał kilka strzałów w kierunku policjantów z przedmiotu przypominającego broń palną (później okazało się, że była to broń na stalowe kulki, zasilana sprężonym powietrzem CO2).
Wówczas jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, raniąc mężczyznę w rękę.
37-latka obezwładniono, a następnie udzielono mu pierwszej pomocy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie przebywa w szpitalu pod nadzorem policjantów.