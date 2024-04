Zmarł najciężej poszkodowany w wybuchu gazu w Tychach

Nie żyje najciężej poszkodowany mężczyzna w wybuchu gazu w Poniedziałek Wielkanocny w Tychach , był w bardzo ciężkim stanie. Najpierw trafił śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Po zaopatrzeniu na oddziale ratunkowym GCM, trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Jak przekazał PAP zastępca dyrektora CLO ds. medycznych Przemysław Strzelec: " mężczyzna zmarł we wtorek rano ".

Wybuch gazu w Tychach. Zmarł najciężej poszkodowany

Do silnego wybuchu, najprawdopodobniej gazu, doszło w Poniedziałek Wielkanocny około godz. 9:30 w siedmiokondygnacyjnym bloku z pięcioma klatkami schodowymi przy tyskiej ul. Darwina . Wybuch nastąpił w lokalu na parterze klatki schodowej nr 4 . Wezwani strażacy ewakuowali stamtąd ponad 20 osób . Mieszkania czasowo opuszczali też lokatorzy sąsiednich klatek.

Do GCM w Katowicach-Ochojcu karetką przewieziona została też młoda kobieta z urazem ortopedycznym . W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach po wybuchu badani byli ośmioletni chłopiec i czteroletnia dziewczynka - ich stan ogólny był dobry. Pozostali troje poszkodowani - z lżejszymi obrażeniami - byli badani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach (szpital Megrez).

Wybuch gazu w Tychach. Mieszkania poważnie uszkodzone

Po zdarzeniu do swoich mieszkań nie mogli wrócić lokatorzy 49 mieszkań z klatki nr 4. Po wybuchu w mieszkaniu na parterze zniszczony został strop - zniszczonych jest też wiele okien i drzwi. Odcięte są media - poza gazem w klatce nie ma prądu i wody. Powoduje to, że do czasu przeprowadzenia remontów - na podstawie decyzji i wskazań nadzoru budowlanego - mieszkanie tam jest niemożliwe.