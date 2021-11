Z informacji śląskiej drogówki wynika, iż do kilku kolizji doszło w krótkich odstępach czasu na ok. dwukilometrowym odcinku autostrady w okolicach Knurowa, między Rybnikiem a Gliwicami. We wszystkich zdarzeniach uszkodzonych zostało około 15 aut.

Dyżurny Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach przekazał portalowi Zabrze112.pl, że dwie osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitala.

Wypadki na A1. Auta zderzały się ze sobą bądź wpadały w bariery

Wcześniej do podobnej serii dziewięciu kolizji z udziałem kilkunastu samochodów doszło na Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ) w pobliżu Ronda Sybiraków w Zabrzu. Droga została zablokowana w kierunku Gliwic. Również tam nie było osób poszkodowanych.



Do kolizji - jak wskazują policjanci - mogły przyczynić się niekorzystne warunki drogowe: śliska nawierzchnia jezdni oraz mgła, a także niedostosowanie prędkości do warunków jazdy. Hamujące auta zderzały się ze sobą bądź wpadały w poślizg i uderzały w przydrożne bariery.



Reklama

Minionej doby warunki jazdy w woj. śląskim pogorszył padający w części regionu śnieg lub deszcz - nawierzchnie wielu dróg były mokre. Nie doszło jednak do większych zdarzeń - policja odnotowała pięć wypadków, w których sześć osób zostało rannych, a także 158 kolizji. Policjanci zatrzymali 31 nietrzeźwych kierowców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": W Trzebini zapadła się ziemia Polsat News