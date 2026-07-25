W skrócie W Żorach na ulicy Osińskiej 54-letni mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i wjechał w drzewo, które zostało wyrwane z korzeniami.

Siła uderzenia spowodowała odbicie samochodu, który następnie uderzył w zaparkowane w pobliżu auto.

Kierowca był trzeźwy, doznał ogólnych potłuczeń, został ukarany mandatem oraz przewieziony do szpitala, gdzie badania nie wykazały u niego złamań.

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Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, około godziny 18.30, na ulicy Osińskiej w Żorach w województwie śląskim. Informację o wypadku funkcjonariusze policji przekazali dzień później.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie, 54-letni mężczyzna z dużą prędkością jechał tam przez miasto i w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem. "Według wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego przyczyną zdarzenia było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - czytamy.

Żory. Groźny wypadek na ulicy Osińskiej, drzewo wyrwane z korzeniami

Kierowca, jako jedyny znajdujący się w pojeździe, zjechał z drogi i z dużą siłą uderzył w rosnące nieopodal drzewo. Zderzenie było na tyle gwałtowne, że roślina została wyrwana z podłoża z korzeniami. Samochód z kolei odbił się od przeszkody i uderzył w drugiej kolejności w zaparkowane w pobliżu puste auto.

"Kierowca był trzeźwy. Z ogólnymi potłuczeniami został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Badania nie wykazały u niego złamań" - przekazali policjanci z Komendy Miejskiej w Żorach.

Jak wyjaśniono, kierujący pojazdem został ukarany mandatem. "Apelujemy do kierowców o rozwagę, szczególnie w okresie wakacyjnych wyjazdów, gdy na drogach panuje wzmożony ruch. Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn najgroźniejszych zdarzeń drogowych" - wskazują funkcjonariusze policji.





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