Samochód wjechał w dom. Musieli ewakuować 13 osób

Samochód wjechał w budynek w Zabrzu, uszkadzając skrzynkę gazową. Konieczne było ewakuowanie 13 mieszkańców. Kierowca auta odniósł obrażenia i przewieziono go do szpitala. Służby kryzysowe wojewody śląskiego podały w sobotę rano, że lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań.