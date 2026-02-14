Samochód wjechał w dom. Musieli ewakuować 13 osób
Samochód wjechał w budynek w Zabrzu, uszkadzając skrzynkę gazową. Konieczne było ewakuowanie 13 mieszkańców. Kierowca auta odniósł obrażenia i przewieziono go do szpitala. Służby kryzysowe wojewody śląskiego podały w sobotę rano, że lokatorzy wrócili już do swoich mieszkań.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) poinformowało, że do wypadku doszło przed drugą w nocy na ul. 11 Listopada z Zabrzu. Samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny.
"W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku (nienaruszona). Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań" - podało WCZK w porannym raporcie.
W wyniku wypadku poszkodowany kierowca samochodu, został zabrany do szpitala. Strażacy zakończyli swoje działania ok. 3.30.