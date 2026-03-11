Sąd podjął decyzję ws. prezydenta Częstochowy. Chodzi o areszt

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk nie trafi do aresztu. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił bowiem zażalenia prokuratury na decyzję sądu rejonowego w tej sprawie. Samorządowiec podejrzany jest o przyjmowanie korzyści majątkowych. Matyjaszczyk utrzymuje jednak, że padł ofiarą pomówienia.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
Sąd podjął decyzję ws. aresztu dla prezydenta Częstochowy Krzysztofa MatyjaszczykaGrzegorz SkowronekAgencja Wyborcza

W skrócie

  • Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia prokuratury na decyzję o niearesztowaniu prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.
  • Prokuratura Krajowa przedstawiła Matyjaszczykowi dwa zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych na łączną kwotę co najmniej 169 tys. zł.
  • Obrońca Matyjaszczyka poinformował o złożeniu zażalenia na wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym odsunięcie od obowiązków służbowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wcześniej na aresztowanie prezydenta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyka nie zgodził się katowicki sąd rejonowy. Z kolei w środę sąd okręgowy zajmował się zażaleniem prokuratury na tamtą decyzję.

Informację o decyzji sądu okręgowego przekazali dziennikarzom Karol Zok ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej oraz Matyjaszczyk i jego obrońca. Prezydent Częstochowy, który w środę zgodził się na podawanie pełnego nazwiska i uczestniczył w posiedzeniu, oświadczył, że padł ofiarą pomówienia.

- Sąd okręgowy nie uwzględnił zażalenia prokuratora i utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania - powiedział prok. Zok.

Zobacz również:

Michał Dworczyk
Polska

Akt oskarżenia przeciwko Dworczykowi. Ruch prokuratury

Marta Stępień
Marta Stępień

    Prezydent Częstochowy nie trafi do aresztu. Sąd podjął decyzję

    Matyjaszczyk wyraził zadowolenie, że zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy dokładnie zapoznał się z aktami i nie dał wiary twierdzeniom prokuratury. - Ja podtrzymuję, że wszystko to jest sprawa pomówienia - oświadczył.

    - Sąd podkreślił, i ja też podkreślam, że w tej sprawie nie ma żadnej przesłanki i nie było żadnej przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania. Co więcej, w naszej ocenie, nie ma przesłanek do stosowania także innych środków zapobiegawczych - powiedział mec. Wojciech Hop.

    Obrońca prezydenta Częstochowy poinformował też o złożeniu zażalenia na stosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, które zastosowała prokuratura. Jednym z nich jest odsunięcie od obowiązków służbowych prezydenta.

    Krzysztof Matyjaszczyk został zatrzymany przez CBA. W tle dziesiątki tysięcy złotych

    Przypomnijmy, że prezydent Częstochowy został 25 lutego zatrzymany przez CBA w ramach śledztwa prowadzonego przez śląski wydział Prokuratury Krajowej, w którym wcześniej zarzuty usłyszało kilkanaście osób, w tym inni samorządowcy z tego miasta.

    Prokuratura Krajowa przedstawiła Matyjaszczykowi dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy przyjęcia (w latach 2018-2022) co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla jednego z przedsiębiorców.

    Drugi zarzut związany jest z przyjmowaniem (od co najmniej września 2020 r. do co najmniej 31 października 2025 r.) od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

    Zobacz również:

    Rybnik. Znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Są wyniki sekcji zwłok byłego prokuratora
    Śląskie

    Tajemnicza śmierć byłego prokuratora i jego syna. Są wyniki sekcji zwłok

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    "SAFE 0 proc." w Sejmie. Szef Kancelarii Prezydenta ponagla premiera. "Znak firmowy"Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze