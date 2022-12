Rybnik: Wpadł do studzienki kanalizacyjnej. "Uciekał przed zwierzęciem"

Oprac.: Dawid Skrzypiński WIADOMOŚCI LOKALNE

39-letni mężczyzna wpadł w czwartek do studzienki kanalizacyjnej, z której nie mógł się wydostać. Na pomoc ruszyli mu policjanci i strażacy. Według relacji mężczyzny "uciekał on przed jakimś zwierzęciem". Gdy wpadł do studzienki, nie od razu zadzwonił po pomoc. Poczekał do piątku.

Zdjęcie 39-latek został wyciągnięty ze studzienki kanalizacyjnej / KMP Rybnik / materiały prasowe