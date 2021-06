Ruda Śląska: Wbiła mu nóż w serce w czasie awantury

WIADOMOŚCI LOKALNE

54-latka wezwała policję do swojego partnera tłumacząc, że znalazła go martwego po powrocie ze spaceru. Śledczy twierdzą, że to kobieta zadała mu śmiertelne ciosy w czasie kłótni.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne / NurPhoto / Contributor / East News