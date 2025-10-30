Rozwiesił drut w poprzek drogi. Pilny apel policji z Zawiercia

Policja w Zawierciu szuka osób, które poniosły obrażenia przez metalowy drut, rozwieszony w poprzek ulicy. - Mamy informację, że dwie osoby poruszające się jednośladami najechały na ten drut - przekazała Interii podkom. Marta Wnuk z KPP w Zawierciu, apelując do poszkodowanych o zgłaszanie się na komendę. Sprawcą okazał się 44-latek znany już wymiarowi sprawiedliwości. Mężczyzna usłyszał zarzut.

Policja ujęła sprawcę (zdj. ilustracyjne)
Policja ujęła sprawcę (zdj. ilustracyjne)

  • 44-letni mężczyzna rozwiesił metalowy drut w poprzek ulicy w Zawierciu, narażając uczestników ruchu na poważne niebezpieczeństwo.
  • Policja potwierdziła, że dwie osoby poruszające się jednośladami doznały obrażeń po najechaniu na drut.
  • Sprawca, znany już wcześniej służbom za inne przestępstwa, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.
W Zawierciu (woj. śląskie) 44-letni mężczyzna rozwiesił drut w poprzek ulicy Wierczki, wywołując śmiertelne niebezpieczeństwo dla poruszających się tamtędy osób. Jak podkreśla lokalny serwis Zawiercie Nasze Miasto, który nagłośnił sprawę, to cud, że nikt nie zginął.

Jednak jak wynika z informacji pozyskanych przez policję, 44-latek doprowadził do obrażeń u uczestników ruchu drogowego.

- Mamy informację, że dwie osoby poruszające się jednośladami najechały na ten drut - przekazała Interii podkom. Marta Wnuk z KPP w Zawierciu, apelując, by poszkodowani zgłaszali się na komendę w Zawierciu.

    Zawiercie. Rozwiesił drut w poprzek drogi. Jest decyzja o tymczasowym areszcie

    Policja potwierdziła również, że sprawca został zatrzymany przez policję. Usłyszał też zarzuty. - Wiemy, że ten mężczyzna nie tylko to miał na sumieniu - dodała policjantka.

    Lokalne media ustaliły, co składa się wspomniane przez oficer prasową przewinienia. Zatrzymany miał przeszłości zdemolować samochód o wartości 15 tys. zł, uszkodzić okno w budynku szkoły, a w ostatnich dniach zaatakować pracownicę sklepu, która przyłapała 44-latka na próbie kradzieży alkoholu.

    Prokuratura Rejonowa w Zawierciu przekazała serwisowi, że z uwagi na charakter zarzucanych czynów oraz powrót do przestępstwa sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.

