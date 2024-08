Rowerzyści na autostradzie. "Śmiech na sali z tym mandatem"

Zdarzenie miało miejsce 13 sierpnia przed godziną 15. Jak przekazali funkcjonariusze śląskiej policji zatrzymani to 36-latek i jego o dwa lata młodsza partnerka. Za wykroczenie zostali ukarani mandatami w wysokości 250 zł.

Śląskie. Para rowerzystów jechała autostradą. Nagranie trafiło do sieci

Opublikowany przez policję film wywołał w sieci lawinę komentarzy . Nie dotyczyły one zachowania rowerzystów, a wysokości mandatu, który otrzymali. Według internautów był zdecydowanie za niski.

"Śmiech na sali z tym mandatem, powinien być wniosek do sądu" - pisał jeden z użytkowników. "To powinno to być w tysiącach liczone" - skomentował inny.