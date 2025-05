Referendum ws. odwołania władz. Zakończyło się głosowanie w Zabrzu

Uprawnionych do głosowania było 116,9 tys. osób. Wynik referendum będzie ważny, jeśli okaże się, że do urn poszło co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych Zabrza w 2024 r. W przypadku prezydentki to 25,9 tys., a w przypadku rady miasta 29,6 tys. osób.