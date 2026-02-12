W skrócie Komisja ds. Wyjaśnienia i Naprawy w diecezji sosnowieckiej ustaliła, że co najmniej 50 nieletnich zostało skrzywdzonych przez osoby związane z instytucjami kościelnymi.

Komisja zidentyfikowała 29 osób podejrzanych o nadużycia seksualne, w tym 23 księży z diecezji sosnowieckiej, jednego księdza związanego z tą diecezją, jednego zakonnika i cztery osoby świeckie.

Komisja zaapelowała do osób pokrzywdzonych oraz świadków o zgłaszanie się w celu dalszego wyjaśniania spraw.

W czwartek w Dąbrowie Górniczej Komisja przedstawiła pierwszą część swego raportu w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich.

Komisja podczas swoich prac zidentyfikowała 29 osób, którym przypisano nadużycia wobec małoletnich. 23 z nich to księża z diecezji sosnowieckiej, jeden ksiądz związany z tą diecezją, jeden zakonnik i cztery osoby świeckie.

Raport o pokrzywdzonych w diecezji sosnowieckiej

W siedmiu z 29 spraw zarzuty zostały potwierdzone, a sprawca został ukarany, w czterech przypadkach domniemany sprawca nie żyje, w trzech przypadkach toczą się procesy w sądach państwowych, 10 przypadków jest w trakcie badania, a pięć zostało uznanych za niepotwierdzone.

"Minimalną" liczbę skrzywdzonych Komisja oszacowała na 50 osób, z czego 66 proc. to dziewczynki. Zdecydowana większość skrzywdzonych, 96 proc., to osoby poniżej 15. roku życia. 4 proc. ofiar miało 15-18 lat.

Najdawniejsze zgłoszenie możliwej krzywdy pochodzi z roku 1967, ostatnie zaś z 2025 roku. W zdecydowanej większości spraw trudno jest ustalić czas trwania czynów przestępczych. W jednym przypadku ksiądz mógł krzywdzić małoletnich nawet 23 lata, w innym 17.

Co działo się w diecezji sosnowieckiej? Raport ujawnia dramatyczne historie

Raport nie ogranicza się jedynie do suchych danych - zawiera także prawdziwe historie ofiar, które pokazują, jak bezradne i nieskuteczne były władze kościelne wobec nadużyć, do których dochodziło.

W latach 60. XX wieku w jednej z parafii na terenie ówczesnej diecezji częstochowskiej proboszcz zgłosił biskupowi niepokojące informacje dotyczące wikariusza, ks. A. Duchowny miał utrzymywać kontakty z 14-letnią uczennicą miejscowej szkoły podstawowej.

W reakcji na zgłoszenie księdza przeniesiono na inną placówkę, udzielono mu upomnienia i zakazano kontaktów z małoletnią. Mimo to duchowny wielokrotnie pojawiał się w parafii, podtrzymując kontakt z dziewczynką.

Podobne przypadki zgłaszano w 2003 roku wobec ks. E, który przyjmował w swoim mieszkaniu dziewczęta do późnych godzin wieczornych. Po interwencji biskupa duchowny został przeniesiony, a kanclerz kurii sporządził notatkę poświadczającą udzielenie mu kanonicznego upomnienia.

Kilka dni później ks. E mimo zakazu ponownie pojawił się w parafii, tłumacząc swoje wizyty opieką nad starszą kobietą z problemami zdrowotnymi.

Komisja Wyjaśnienie i Naprawa publikuje raport. Wnioski ujawniają rażące błędy

Jak wynika z dokumentu, w wielu sprawach doszło do niewłaściwej oceny zdarzeń, a zgłoszenia były bagatelizowane. Osobom zgłaszającym przestępstwa nie dawano wiary, a fakty sprawdzano w sposób powierzchowny.

Zamiast ukarać sprawców, próbowano chronić "dobre imię" oskarżanych i podejmowano działania określane jako "środki duszpasterskiej troski", w praktyce polegające m.in. na przenoszeniu podejrzanych do innych placówek - co w kilku przypadkach okazało się szkodliwe i groźne dla ofiar.

Komisja podkreśla również niekompetentne prowadzenie spraw od strony prawnej. Wiele decyzji zapadało arbitralnie, przy rzadkim korzystaniu z ekspertów zewnętrznych czy rad Dykasterii Nauki Wiary.

Często przesyłano do niej niekompletne dokumenty, co zmuszało dykasterię do wielokrotnych upomnień. Według autorów raportu nie można tego tłumaczyć nieznajomością prawa.

Ofiary w diecezji sosnowieckiej. Kuria apeluje do świadków

Wnioski raportu zawierają konkretne rekomendacje: każdorazowe rzetelne badanie zgłoszeń dotyczących wykorzystania seksualnego osób małoletnich, dorosłych bezbronnych oraz osób z ograniczoną zdolnością do podejmowania decyzji.

Komisja postuluje również rewizję i dostosowanie do aktualnego stanu prawnego "Zasad ochrony osób małoletnich i bezradnych w praktyce duszpasterskiej diecezji sosnowieckiej" oraz ich udostępnienie publicznie na stronie internetowej diecezji.

Członkowie komisji podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślali, że mają świadomość, iż nie wszystkie osoby skrzywdzone zostały zidentyfikowane. Zaapelowali do nich oraz do świadków, by się do nich zgłaszali.

Komisja Wyjaśnienie i Naprawa została powołana przez biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego po serii skandali obyczajowych z udziałem duchownych tej diecezji.

Pełną treść raport można przeczytać na stronie internetowej diecezji sosnowieckiej.

